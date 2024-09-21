لماذا؟ لماذا لا يزال البيجر مستخدما؟

تقنية قديمة مضى على ظهورها أكثر من 100 عام، لكنها ما زالت مستخدمة عسكريا حتى اليوم! وتعتمد كثير من المؤسسات أجهزة “بيجر” وسيلة اتصال احتياطية لضمان استمرار أنشطتها. لماذا لا يزال البيجر مستخدما؟