لماذا حجبت البرازيل منصة إكس؟
تحظى إكس بشعبية كبيرة في البرازيل بأكثر من 22 مليون مستخدم لكن المنصة دخلت نزاعا مع السلطات المحلية في أبريل/نيسان الماضي حينما طالبتها المحكمة العليا بتعليق عشرات الحسابات لنشرها أخبارًا مضللة تحث على الكراهية وتروج سرقة الانتخابات من الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو.
المحكمة ضغطت على إكس ومنحتها مهلة محددة للرد وحذرتها من مغبة عدم الامتثال تحت طائلة غرامات يومية الأمر الذي لم يرق لماسك المتعاطف مع الرئيس اليميني السابق فاتهم المحكمة بقمع حرية التعبير وممارسة الرقابة على الآراء المحافظة.
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ماسك أغلق مقر المنصة في البرازيل مطلع شهر أغسطس/آب الماضي ورفض الامتثال للقوانين المحلية وتسمية ممثل قانوني للمنصة التي ادعت تعرض ممثليها للتهديد بالاعتقال لعدم الامتثال للقرارات.
لتصدر المحكمة العليا أمرا بحجب المنصة وتمهل أبل وغوغل 5 أيام لحذف إكس من تطبيقاتها لتخسر إكس أحد أكبر أسواقها وأكثرها رواجًا.