لماذا؟ لماذا يعتزم نتنياهو إقالة وزير الدفاع غالانت؟

يستعد بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، ويدرس تعيين رئيس حزب “أمل جديد” غدعون ساعر بديلا له حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلا عن مسؤول في مكتب نتنياهو.