لماذا؟ لماذا أثار برج إيفل جدلا سياسيا في فرنسا؟

يحظى برج إيفل في باريس بشعبية واسعة حول العالم، ويعد النصب التذكاري المحبوب، حيث يريد كثيرون، منهم أحفاد مصمم برج إيفل، تركه دون مساس حفاظا على الإرث. لماذا أثار برج إيفل جدلا سياسيا بفرنسا؟