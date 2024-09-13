تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
الآن
اعرض المزيد
صيف وحرارة
طوفان الأقصى
حراك الجامعات
الأزمة السودانية
حرب أوكرانيا
أفريقيا
اقتصاد
أبعاد
رياضة
مقالات
ثقافة
صحة
فيديو
المزيد
اعرض المزيد
سياسة
تكنولوجيا
مدونات
الموسوعة
تراث
فن
علوم
أسلوب حياة
معمّقة
القدس
أسرة
منوعات
حريات
إذاعة
بالصور
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
play video
play video
لماذا؟
لماذا أثار برج إيفل جدلا سياسيا في فرنسا؟
يحظى برج إيفل في باريس بشعبية واسعة حول العالم، ويعد النصب التذكاري المحبوب، حيث يريد كثيرون، منهم أحفاد مصمم برج إيفل، تركه دون مساس حفاظا على الإرث. لماذا أثار برج إيفل جدلا سياسيا بفرنسا؟
13/9/2024