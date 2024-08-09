حلقة لماذا: لماذا قطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا؟
لماذا؟

لماذا قطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا؟

قطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، بعد يومين من خطوة مماثلة اتخذتها مالي المجاورة.. فما التفاصيل؟
9/8/2024