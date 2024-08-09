لماذا؟ لماذا قطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا؟

قطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، بعد يومين من خطوة مماثلة اتخذتها مالي المجاورة.. فما التفاصيل؟