حلقة لماذا: لماذا اختارت الشيخة حسينة الهند وجهة فرار؟
لماذا؟

لماذا اختارت الشيخة حسينة الهند وجهة فرار؟

وصلت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد إلى الهند بعد استقالتها من منصبها، وسط تساؤلات لماذا اختارت الهند وجهة للفرار من بنغلاديش؟
8/8/2024-|آخر تحديث: 8/8/202402:46 م (بتوقيت مكة المكرمة)