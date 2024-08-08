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لماذا؟
لماذا اختارت الشيخة حسينة الهند وجهة فرار؟
وصلت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد إلى الهند بعد استقالتها من منصبها، وسط تساؤلات لماذا اختارت الهند وجهة للفرار من بنغلاديش؟
8/8/2024
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آخر تحديث: 8/8/2024
02:46 م (بتوقيت مكة المكرمة)