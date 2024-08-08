لماذا؟ لماذا اختارت الشيخة حسينة الهند وجهة فرار؟

وصلت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد إلى الهند بعد استقالتها من منصبها، وسط تساؤلات لماذا اختارت الهند وجهة للفرار من بنغلاديش؟