لماذا؟ لماذا تهبط الأسواق بشدة ويكتسحها الخوف عالميا؟

تراجعت مؤشرات الأسهم -الاثنين- في آسيا وأوروبا وأميركا، مع تزايد مخاوف المستثمرين من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. فلماذا تهبط الأسواق بشدة ويكتسحها الخوف عالميا؟