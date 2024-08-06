لماذا؟ لماذا لم يرشح الحزب الديمقراطي شخصا من الولايات الغربية قبل هاريس؟

من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية 9% فقط ينحدرون من الغرب، لا ينتمي أي رئيس منهم إلى الحزب الديمقراطي، وكامالا هاريس أول مرشحة تنحدر من الغرب منذ تأسيس الحزب.