لماذا زار مستشار الأمن القومي الأميركي الصين؟

وصل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى الصين في زيارة نادرة يلتقي خلالها وزير الخارجية، وانغ يي. وقد جاءت الزيارة في إطار مساع لتخفيف التوتر المتصاعد بين واشنطن وبكين.

الزيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2016، جاءت لإجراء حوار إستراتيجي صيني أميركي لتخفيف التوتر المتصاعد بين البلدين، خصوصا مع اقتراب المرحلة النهائية من الحملة الرئاسية للحزبين اللذين يتبنيان مواقف صارمة تجاه بكين.

وسيبحث المسؤول الأميركي أيضا بعض القضايا الخلافية بين البلدين أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.