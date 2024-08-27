لماذا قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية؟

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهناك عديد من العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع، أبرزها توقعات خفض معدل الفائدة الأميركية والحروب والمخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط.

لماذا قفزت أسعار الذهب؟

يتجه مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض معدل الفائدة، ويثير ذلك مخاوف من التضخم وانخفاض قيمة الدولار، ويقلل جاذبية أصول مثل سندات الخزانة، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أماكن بديلة للاستثمار.

كذلك تضغط التوترات والصراعات الجيوسياسية على أسعار المعدن النفيس، إذ أدت الحرب في أوكرانيا وغزة إلى حالة من عدم اليقين زادت الاضطراباتُ العالمية والانتخابات الأميركية تأثيرها، ودفعت المستثمرين إلى الإقبال على الذهب كونه ملاذا آمنا.

البنوك المركزية لها دور رئيس في صعود مؤشر الأسعار، إذ واصلت ملء خزائنها بالمعدن الأصفر وزادت الطلب عليه بوتيرة تجاوزت كثيرا متوسط السنوات الخمس الماضية، مما ساهم في ارتفاع العقود الآجلة للذهب بأكثر من 23% منذ بداية العام.