تعاني روسيا في جبهة كورسك بسبب الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، والتي تسببت باضطرابات لوجيستية وإضعاف معنويات القوات. لماذا فقدت روسيا سيطرتها على كورسك؟ وكيف يرى بوتين هذا الاستحواذ؟

لماذا هُزمت روسيا في كورسك؟

السبب الأول يتعلق بفشل استخباراتي كبير من الجانب الروسي، ويرجع السبب الثاني لضعف تنسيق القوات الروسية في منطقة كورسك.

كيف يرى بوتين هذا الاستحواذ؟

يرى بوتين أن الهجوم الأوكراني له تأثير محدود في حساباته الإستراتيجية الأوسع، التي تركز على السيطرة على دونيتسك وإسقاط الحكومة الأوكرانية في نهاية المطاف لتهيئة الظروف لمفاوضات تصب في مصلحة روسيا.