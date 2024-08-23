لماذا هدد اليسار الفرنسي ماكرون بتنحيته دستوريا؟

عاشت فرنسا انسدادا سياسيا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، وما تزال البلاد دون حكومة بعد الانتخابات البرلمانية بسبب عدم تمكن أي حزب من تحقيق الأغلبية المطلقة.

وهو الأمر الذي دفع ماكرون إلى تأجيل تأليف الحكومة حتى انتهاء أولمبياد باريس لتجنب أي توترات سياسية قد تؤثر في سير الحدث الأولمبي.

ورغم انتهاء الأولمبياد، أثار هذا التأخير انتقادات واسعة من أعضاء اليسار الذين اتهموا ماكرون بتعمد "المماطلة" في تأليف الحكومة. ويخشى البعض أن يضطر الرئيس إلى التأجيل مجددًا نظرًا لاقتراب دورة الألعاب البارالمبية في البلاد والمقررة نهاية أغسطس/آب.

وهذا التأخير وصفه الخبراء بأنه "سابقة في تاريخ الجمهورية" الفرنسية، إذ لم يسبق أن استغرق الرئيس كل هذا الوقت لتعيين رئيس حكومة بعد الانتخابات.