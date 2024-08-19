لماذا ستنقل إندونيسيا عاصمتها إلى غابة بعيدة؟ ومن يعارض هذه الخطوة في ظل الأزمات التي تعيشها العاصمة الإندونيسية الحالية جاكارتا؟

لطالما عانت جاكرتا تدهورًا في جودة الحياة بسبب التلوث الشديد والهبوط الأرضي الذي نجم عن الاستخدام المفرط للمياه الجوفية والفيضانات المتكررة خلال السنوات الأخيرة والتي أدت إلى غمر أجزاء من جاكرتا تدريجيا تحت سطح الماء.

زد على ذلك الازدحام السكاني الهائل، إذ يقطن بها أكثر من 11 مليون نسمة، وقد وصف الخبراء جاكرتا بأنها "أسرع مدينة عملاقة غارقة في العالم".

فاضطرت الحكومة إلى اتخاذ قرار بنقل العاصمة قريبًا إلى مدينة جديدة أطلق عليها اسم "نوسانتارا" وتقع في جزيرة "بورنيو" الكبرى في آسيا بهدف التخفيف من الضغوط التي تعانيها جاكرتا.

لكن مشروع نقل العاصمة واجه عدة انتقادات من نشطاء البيئة الذين أكدوا أن إزالة الغابات لبناء المدينة جديدة يتنافى ومبادئ حماية البيئة ويهدد أيضًا النظام البيئي والتنوع البيولوجي في جزيرة بورنيو.