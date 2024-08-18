لماذا؟ لماذا يدعم لوبي النفط ترامب؟

يتطلع المرشح الرئاسي دونالد ترامب إلى الاستعانة بمسؤولي شركات النفط للمساهمة بمبلغ مليار دولار في حملته الانتخابية لأنه يرى أن التهديدات البيئية “خدعة” ويرفع شعار “احفر من أجل خفض أسعار الطاقة”.