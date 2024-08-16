لماذا يتهرب ترامب من نشر وثائق مسربة عن حملته في الانتخابات الأميركية؟

وسائل إعلام أميركية تلقّت على مدى أسابيع وثائق مسرّبة لحملة المرشّح الجمهوري دونالد ترامب بدون أن تنشرها. فلماذا تمنّعت تلك الوسائل عن نشر الوثائق؟ وما موقف ترامب من الوثائق المسرّبة؟

وسائل الإعلام اتّخذت قرارا بعدم نشر الوثائق وركّزت بدلا من ذلك على الاختراق نفسه ومعرفة الجهة التي تقف خلفه ودوافعها وهـو ما دفع بعضها إلى التواصل مع الجهة المسرّبة، التي رفضت إجراء أي اتصال هاتفي بالإعلام بدعوى أنّ الكشف عن أصول الوثائق لن يقدّم أيّ فائدة.