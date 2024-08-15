لماذا لا تستغني ألمانيا عن الواردات الصينية؟

الاستثمارات الألمانية المباشرة بالصين بلغت 4.8 مليارات يورو في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك رغم مناشدات الحكومة الألمانية لتنويع الاستثمارات في أسواق أخرى أقل خطورة من الناحية الجيوسياسية.

الاستثمارات الألمانية المباشرة في الصين شهدت ارتفاعا حادا، إذ بلغت في النصف الأول من العام الجاري 7.3 مليارات يورو، مقابل 6.5 مليارات يورو عام 2023 بأكمله.

معظم هذه الاستثمارات تقودها شركات السيارات الكبرى التي حققت أرباحا قُدّرت بـ19 مليار يورو. وحسب خبراء، تخشى الشركات وقف الاستيراد من الصين لعدة أسباب، أهمّها الحرمان من كثير من المدخلات الرئيسية بالإضافة إلى المواد الخام الأساسية اللازمة للإنتاج.