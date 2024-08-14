لماذا؟ معظم مدن العالم مهددة بالحرمان من استضافة الأولمبياد في العقود المقبلة.. لماذا؟

من المحتمل أن تواجه معظم مدن العالم تهديدا قد يحرمها من استضافة الألعاب الصيفية خلال العقود المقبلة. فما الأسباب التي تحول دون تنظيم الأولمبياد في المستقبل؟