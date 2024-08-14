لماذا أعلن البنتاغون عزمه إرسال غواصة نووية إلى الشرق الأوسط؟
عادة لا تعلن الولايات المتحدة عن أماكن وجود غواصاتها، لكن مع ذلك كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن أوامر بإرسال غواصة صواريخ تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط، فما القصة؟
تعلن الولايات المتحدة عن عزمها إرسال غواصاتها النووية إلى بعض المناطق في حالة الأزمات الدولية والتوترات الحادة بهدف إظهار عزيمتها على مواجهة الأخطار التي تحدق بها أو بحلفائها، وهو ما دفع الخبراء إلى تفسير إرسالها الغواصة "يو إس إس جورجيا" إلى منطقة الشرق الأوسط.
14/8/2024