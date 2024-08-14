لماذا؟ لماذا أعلن البنتاغون عزمه إرسال غواصة نووية إلى الشرق الأوسط؟

عادة لا تعلن الولايات المتحدة عن أماكن وجود غواصاتها، لكن مع ذلك كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن أوامر بإرسال غواصة صواريخ تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط، فما القصة؟

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