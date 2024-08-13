حلقة لماذا: لماذا تثير المعاهدة الأممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية المخاوف؟
لماذا؟

لماذا تثير المعاهدة الأممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية المخاوف؟

وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أول معاهدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها أثارت خشية المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
13/8/2024