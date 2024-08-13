لماذا؟ لماذا تثير المعاهدة الأممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية المخاوف؟

وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أول معاهدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها أثارت خشية المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.