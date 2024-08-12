تشهد العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب وأوسلو توترا بسبب اعتراف الأخيرة مؤخرا بالدولة الفلسطينية.. لكن لماذا تصعّد إسرائيل في خلافها مع النرويج؟

بعد اعتراف النرويج بدولة فلسطين في مايو/أيار الماضي وإعلان استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا دخل أراضيها، اتخذت دولة الاحتلال إجراءات عقابية تشمل تقليص العلاقات الدبلوماسية مع النرويج، وإلغاء الصفة الدبلوماسية لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية، متذرعة بـ"سلوك النرويج المناهض لإسرائيل".

فلماذا تصعّد إسرائيل في خلافها مع النرويج؟