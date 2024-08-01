بعد استشهاد إسماعيل هنية.. لماذا تتجنب إسرائيل تبني الاغتيالات؟

تُعرف إسرائيل باتباع سياسة الغموض في عملياتها العسكرية والأمنية، خاصة فيما يتعلق بالاغتيالات. هذه السياسة تُستخدم لعدة أسباب، فما هي؟

يذكر أن طهران استيقظت الأربعاء 31 يوليو/تموز على صدمة اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية الاغتيال هذه تمت من بلد إلى بلد وليس من الداخل الإيراني، فيما أدان رؤساء دول عدة عربية وغربية اغتيال هنية، ورآه بعضهم تصعيدا خطيرا من الجانب الإسرائيلي.