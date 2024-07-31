حلقة لماذا.. لماذا يشنّ بايدن هجوما على المحكمة الأميركية العليا؟
لماذا؟

لماذا يشنّ بايدن هجوما على المحكمة الأميركية العليا؟

الرئيس الأميركي جو بايدن يشنّ هجوما على المحكمة العليا، ويدعو إلى إدخال إصلاحات تعيد الثقة في مؤسسات البلاد.. فما القصة؟
31/7/2024