لماذا؟ لماذا يشنّ بايدن هجوما على المحكمة الأميركية العليا؟

الرئيس الأميركي جو بايدن يشنّ هجوما على المحكمة العليا، ويدعو إلى إدخال إصلاحات تعيد الثقة في مؤسسات البلاد.. فما القصة؟