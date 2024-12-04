لماذا يستبسل النظام السوري في الدفاع عن حماة؟

لماذا يبذل جيش النظام السوري أقصى جهده للدفاع عن مدينة حماة؟ خبراء عسكريون يُجيبون.

أهمية مدينة حماة

تعد مدينة حماة شريانا حيويا للتحركات العسكرية في سوريا نظرا لموقعها الإستراتيجي في وسط البلاد الذي يمنحها أهمية جغرافية كبيرة، ويمر عبرها أيضا الطريق الدولي "إم 5" أحد أهم الطرق السورية الذي يربط العاصمة دمشق بالمدن الساحلية.

تضم المدينة أيضا إحدى القواعد العسكرية المهمة في سوريا وهي "مطار حماة العسكري" الذي يمثل نقطة انطلاق للقوات ونقل الإمدادات ويحتوي على مستودعات كبيرة للأسلحة والذخيرة.