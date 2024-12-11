المعارضة السورية المسلحة تعلن أن الشعب الحر أسقط الأسد.. لماذا سقط بشار الأسد؟

عوامل أساسية أسهمت في السقوط السريع للنظام السوري في مقدمتها ضعف حليفيه الرئيسيين روسيا وإيران، موسكو شُغلت بالحرب المستمرة على أوكرانيا واضطرت إلى سحب قوة جوية كبيرة من قاعدة حميميم بسوريا.

طهران -أيضًا- لم تعد قادرة على الزج بقوات للقتال بجانب الأسد، وسحب حزب الله معظم مقاتليه إلى لبنان مع اشتعال الحرب في الجنوب. في حين يتعلق العامل الثاني لسقوط الأسد بالداخل، إذ تفشى الفساد والجريمة المنظمة في مؤسسات النظام وتآكلت القوة العسكرية للجيش السوري رغم الدعم الروسي، وأصبح النظام نفسه "دولة مخدرات" يديرها قادة عسكريون بارزون على رأسهم "ماهر" الشقيق الأصغر لبشار الأسد. إقليميًا لم ينجح النظام في طمأنة العرب الذين أعادوه إلى الجامعة العربية ورفض المبادرات الإقليمية للحل السياسي مما تسبب في استمرار عزلته. على الجانب الآخر كانت المعارضة العسكرية تعدُّ بصمت لمعركة دمشق وسعت "هيئة تحرير الشام" لرفعها من قوائم التنظيمات الإرهابية وأبدت تغييرات في الأيديولوجيا وبنت رؤية دبلوماسية وطورت قدراتها العسكرية وابتكرت طائرات ميسرة.