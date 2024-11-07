لماذا تعد بنسلفانيا محور الفصل في الانتخابات الأميركية؟

يرى الأميركيون أن من يفوز في بنسلفانيا يكون هو الرئيس المقبل، فما أهمية بنسلفانيا في الانتخابات؟ ولماذا الفائز فيها يعد فائزا في الانتخابات بأكملها؟ ولمن صوتت بنسلفانيا في الانتخابات السابقة؟

يبلغ عدد سكان بنسلفانيا نحو 13 مليون نسمة تقريبا، ولها العدد الأكبر من أصوات المجمع الانتخابي بين الولايات المتأرجحة بواقع 19 صوتا من إجمالي 270 صوتا يحتاج إليها المرشح للفوز.

وتوصف الولاية بأنها الصورة المصغرة للولايات المتحدة، فهي تجمع بين المناطق الريفية والمدن الكبرى والتجمعات الصناعية ويسكنها أميركيون من أعراق ومجموعات متنوعة، بالإضافة إلى تجمع كبير للأميركيين اليهود الذين تعد أصواتهم مهمة في حسم السباق الأخير.