لماذا؟ لماذا من الشائع وفاة موظفي الانتخابات؟

تتكرر وفيات موظفي الانتخابات في دول عدة كإندونيسيا حيث توفي 500 موظف في انتخابات 2019، وفي الهند توفي 20 موظفا في العام نفسه، كما تكررت الحالات في الفلبين وباكستان، فما أسباب هذه الظاهرة.

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ستفاجأ عندما تعرف أن 300 شخص توفوا في أثناء فرز الأصوات في إندونيسيا. وفيات جماعية للموظفين يوم الانتخابات تشهدها دول مختلفة، والسبب الأبرز هو الإرهاق الشديد ولا سيما في الدول الكبرى التي تفرض قوانينها إجراء الانتخابات خلال يوم واحد ولا تتمتع بتقنيات متطورة لعدّ الأصوات وفرزها. فيبدأ يوم عمل موظفي الانتخابات في وقت مبكر جدًّا أو حتى قبل أيام ويعملون على تنظيم الانتخابات ثم عدّ الأصوات وفرزها في ظروف شديدة من الضغط النفسي والمراقبة الدقيقة، وقد يكون العنف المرتبط بالمنافسة السياسية سببًا إضافيًّا.

المصدر : الجزيرة