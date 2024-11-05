لماذا يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو فوز ترامب بالانتخابات الأميركية؟

رغم رسائل المرشح الأميركي المتباينة تجاه الشرق الأوسط يعتقد محللون أن نتنياهو “يصلي من أجل فوز ترامب” وذلك لأسباب سياسية وشخصية بين الجانبين، وسط تساؤلات لماذا يأمل نتنياهو فوز ترامب بالانتخابات؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب محاولة اغتيال ترامب السابقة "لقد شعر الإسرائيليون بالارتياح مثل الأميركيين لأن الرئيس ترامب خرج سالمًا معافى من هذا الهجوم الغادر".

ولاية ترامب شهدت إنجازات تاريخية لنتنياهو منها نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بسيادة الاحتلال على مرتفعات الجولان السوري والإشراف على واحدة من أكبر حملات التطبيع الإقليمية. ويذهب ترامب بعيدًا في تأييد إسرائيل في مواجهتها مع إيران، ففي الصراع الحالي شجّع نتنياهو على قصف المنشآت النووية الإيرانية وهو ما امتنعت عنه تل أبيب بضغوط من إدارة بايدن.