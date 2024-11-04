لماذا قد يصوت الملونون لصالح ترامب على حساب هاريس في الانتخابات الأميركية؟

رغم مواقفه المتشددة من الهجرة والأعراق تشير بعض الاستطلاعات إلى زيادة شعبية ترامب لدى “الأميركيين الملونين” وهو مصطلح يشمل ذوي الأصول الأفريقية والإسبانية ودول الشرق الأوسط.

وسبب إقبال "الملونين" على ترامب يعود إلى عدة عوامل أساسية منها نجاحه في استغلال الانقسامات بين الأقليات نفسها التي يستهدفها مستفيدا من التوترات التاريخية بين المجتمعات السوداء واللاتينية.

ترامب لعب على وتر القومية لدى الأقليات وخاصة اللاتينيين وشجعهم على الاعتزاز بهويتهم الأميركية أولا وتجاهل العرق. وأظهرت دراسات أن تلك الدعوات أتت بنتائج مؤثرة واستغل ترامب التوجهات المحافظة لدى الأقليات العرقية بإعلانه دعم القيم التقليدية عن الدين والأسرة. كما اتهم الديمقراطيين بتفضيل قضايا المتحولين جنسيا على الوظائف والاقتصاد وساهم هذا في ظهور شريحة كبيرة من الناقمين على إدارة بايدن بين السود واللاتينيين الذين يرون أن الديمقراطيين لم يقدموا حلولا اقتصادية حاسمة على مدى عقود.