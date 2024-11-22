لماذا توترت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وأذربيجان مؤخرا؟

فرنسا تستدعي سفير أذربيجان احتجاجا على تصريحات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لماذا توترت العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وأذربيجان أخيرا؟

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ندد خلال مؤتمر المناخ بتاريخ الاستعمار الفرنسي وبما سماه "جرائم نظام الرئيس ماكرون" في أقاليم ما وراء البحار، خصوصًا في كاليدونيا الجديدة المستعمرة الفرنسية في المحيط الهادي التي تتهم باريس باكو بالتدخل في شؤونها.

تصريحات علييف أثارت استياء الوزيرة الفرنسية للتحول الطاقي الحاضرة في المؤتمر إذ عدّتها هجمات "غير مقبولة" على بلدها ورئيسها، مطالبة بوقف ما سمته "أعمال أذربيجان العدائية"، وألغت على إثرها حضورها في فعاليات "كوب29".