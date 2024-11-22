لماذا اعترضت روسيا على قرار وقف إطلاق النار في السودان؟

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية بالسودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد، فما القصة؟

كان مشروع القرار يدعو الأطراف إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بحسن نية بحوار من شأنه أن يسمح بالمضي قدما نحو خفض التصعيد بهدف الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بشكل عاجل".

ودعا مشروع القرار أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي "تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار"، وحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور.