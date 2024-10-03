هل يسمح الغرب لأوكرانيا باستخدام صواريخ كروز طويلة المدى ستورم شادو؟

في تطور لافت على صعيد الصراع الأوكراني الروسي، برز صاروخ “ستورم شادو” بوصفه سلاحا إستراتيجيا فعّالا في ترسانة كييف.

هذا الصاروخ الكروز البريطاني الفرنسي، الذي يُطلق من الجو بمدى يتجاوز 250 كيلومترا، يتميز بسرعة تقارب سرعة الصوت قبل الانفجار، مما يجعله أداة مثالية لاختراق المواقع المحصنة ومخازن الأسلحة.

وقد أثبت "ستورم شادو" فعاليته الكبيرة في مواجهة التحديات العسكرية الروسية، خاصة في استهداف المطارات التي تنطلق منها الهجمات بالقنابل المنزلقة، والتي شكلت عائقا أمام تقدم القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية.

وتجلت قدرات هذا الصاروخ بوضوح في الضربة الموجعة التي وجهتها كييف للمقر الروسي في البحر الأسود بسيفاستوبول.