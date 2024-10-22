لماذا تستقبل بريطانيا جنودا أفغانا؟ وما المعلومات التي تحصلت عليها؟

مئات الجنود الأفغان سيُسمح لهم بالانتقال إلى المملكة المتحدة وسيصبحون مؤهلين للعيش في المملكة المتحدة بعد اكتشاف معلومات جديدة. لماذا وافقت بريطانيا على استقبال 500 مقاتل أفغاني؟.

شاركت القوات البريطانية في غزو أفغانستان عام 2001 وبعد عام أنشأت وحدة نخبة من مقاتلين أفغان تدعى "333" ثم شكلت قوة أخرى تسمى "444" قاتلت القوتان اللتان أطلق عليهما اسم "الثلاثيات" تحت إمرة البريطانيين وتلقى عناصرها رواتبهم مباشرة من الحكومة البريطانية وساعدتا في عمليات خطيرة وتعقب كبار قادة طالبان والقاعدة، رغم ذلك رفضت حكومة حزب المحافظين السابقة الاعتراف بتبعية القوتين. لماذا تستقبل بريطانيا جنودا أفغانا؟ وما المعلومات التي تحصلت عليها؟ وكيف السبيل لاحتضانهم في المملكة المتحدة قانونيا؟.