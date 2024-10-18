لماذا تسعى روسيا إلى توسيع تجمّع بريكس؟

تنطلق في 22 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري فعاليات تجمّع بريكس التي أرسلت موسكو دعوات إلى 38 دولة من أجل حضورها، فلماذا تسعى روسيا إلى توسيع هذا التجمع؟

ما هو تجمّع بريكس؟

مجموعة "بريكس" تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر/أيلول 2006 حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى التي ما فتئت ترغب في الانضمام إلى التكتل.