تحقيقات الجزيرة أفغانستان.. السنوات الصعبة

سلط الفيلم الوثائقي -الذي تبثه قناة الجزيرة اليوم الجمعة- الضوء على الغزو الأميركي لأفغانستان وتداعياته على حركة طالبان التي أعادت تنظيم صفوفها لاحقا وشنت هجمات على قوات التحالف.