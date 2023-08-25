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مدة الفيديو 43 minutes 50 seconds
43:50
تحقيقات الجزيرة
أفغانستان.. السنوات الصعبة
سلط الفيلم الوثائقي -الذي تبثه قناة الجزيرة اليوم الجمعة- الضوء على الغزو الأميركي لأفغانستان وتداعياته على حركة طالبان التي أعادت تنظيم صفوفها لاحقا وشنت هجمات على قوات التحالف.
25/8/2023