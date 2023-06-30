تحقيقات الجزيرة فاغنر

تطرق الفيلم الوثائقي الذي بثته ليل الجمعة إلى بدايات تكوين مجموعة فاغنر وارتباطاتها بالكرملين، ومختلف العمليات التي قامت وتقوم بها في عدد من دول العالم مع التركيز على أفريقيا الوسطى نموذجا.