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مدة الفيديو 45 minutes 13 seconds
45:13
تحقيقات الجزيرة
مصنع الجواسيس
كشف الفيلم الاستقصائي -الذي بثته قناة الجزيرة اليوم الجمعة- بعض الأسرار المتعلقة بشركة لافارج الفرنسية للإسمنت، خاصة علاقتها بالجماعات المسلحة في سوريا من 2011 الى 2014 وارتباطها بالدولة الفرنسية.
16/6/2023