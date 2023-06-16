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تحقيقات الجزيرة مصنع الجواسيس

كشف الفيلم الاستقصائي -الذي بثته قناة الجزيرة اليوم الجمعة- بعض الأسرار المتعلقة بشركة لافارج الفرنسية للإسمنت، خاصة علاقتها بالجماعات المسلحة في سوريا من 2011 الى 2014 وارتباطها بالدولة الفرنسية.