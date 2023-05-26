مدة الفيديو 41 minutes 38 seconds 41:38

تحقيقات الجزيرة الحياد المسلّح

أظهر فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة بتاريخ (2023/5/26) أن سويسرا، الدولة المحايدة، متورطة بمعداتها العسكرية من طائرات ومدرعات في هجمات واشتباكات مسلحة في أفغانستان والبرازيل.