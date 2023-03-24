من برنامج: تحقيقات الجزيرة سلاح المساعدات

سلط التحقيق الذي بثته قناة الجزيرة ليلة الجمعة الضوء على طرق استغلال النظام السوري للمساعدات الإنسانية خلال سنوات الحرب، وأظهر كيف استولى عليها بشكل ممنهج، ووظّفها لخدمة أجندته ودعم مؤيديه.