من برنامج: تحقيقات الجزيرة جرائم بلا عقاب

كشف تحقيق استقصائي لقناة الجزيرة بعنوان “جرائم بلا عقاب” النقاب عن معلومات وأسرار جديدة للدور الذي لعبه المستوطنون الإسرائيليون في الاعتداءات التي وقعت في مايو/أيار 2021 ضد الفلسطينيين بالداخل المحتل.