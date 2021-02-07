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01:00:53
من برنامج:
تحقيقات الجزيرة
رئيسة وزراء بنغلاديش وعصابة الأشقاء الأربعة
يكشف الفيلم الوثائقي “رجال رئيسة الوزراء” -الذي أعدته وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة- عن كيف أصبحت “عصابة مافيا” تهيمن على الدولة في بنغلاديش، بفعل علاقاتها الوطيدة مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
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7/2/2021
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