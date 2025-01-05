من التسول إلى حلم الجامعة.. رحلة طفلة صومالية تتحدى الظروف

تعدّ قضية أطفال الشوارع في مقديشو من أبرز التحديات الإنسانية التي تواجه الصومال، حيث يكافح آلاف الأطفال يوميا من أجل البقاء، في ظل ظروف أمنية واقتصادية صعبة وغياب واضح للحلول الحكومية.

واستعرضت حلقة 5-1-2025 من برنامج "ضحايا وأبطال" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" قصة الطفلة فدومو التي تبرز كنموذج لمعاناة آلاف الأطفال المشردين.

وأوضحت مقدمة البرنامج أن الطفلة وجدت نفسها مسؤولة عن إعالة أخيها وأختها من خلال التسول في الشوارع بعد فقدان والدها في "تفجير إرهابي" عام 2019.

وتحت ظروف أمنية معقدة، تمكن فريق البرنامج من الوصول إلى المخيم حيث تقيم فدومو وعائلتها، مصطحبين معهم مترجمة صومالية ورجال أمن.

وكشفت الزيارة عن واقع مرير يعيشه عشرات الآلاف من الأطفال المتسولين في شوارع مقديشو، في ظل غياب إحصائيات رسمية دقيقة من الحكومة التي تقول إن لديها أولويات أخرى حاليا.

وفي محاولة لإيجاد حل لقضية فدومو، تواصل البرنامج مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (TIKA) المعروفة بنشاطها في رعاية الأيتام في الصومال.

خطوات أولى

وعرضت المنظمة استقبال فدومو وأختها أنيسة مجانا في إحدى دور رعاية الفتيات اليتيمات، كما تمكنت من إيجاد كفيل مالي للجدة والحفيد يؤمّن لهما أسبوعيا ما كانت تؤمنه فدومو من التسول.

وتوضح الحلقة أن فدومو بدأت خطواتها الأولى نحو تحقيق حلمها بأن تصبح مديرة جامعة، حيث تتعلم كتابة اسمها للمرة الأولى، ولكن قصتها تسلط الضوء على معاناة مئات الأطفال الآخرين في شوارع مقديشو، الذين لا تتوفر لهم فرص مماثلة للخروج من دائرة الفقر والتشرد.

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وبحسب منظمة يونيسيف، فإن هناك تحديات كبيرة في فهم المجتمع لقيمة التعليم، رغم الجهود المبذولة مع وزارة التعليم الصومالية.

ومع ذلك، فهناك بعض التطورات المشجعة، مثل موافقة مجلس الوزراء الصومالي حديثا على قانون الطفل وقانون عدالة الأحداث، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال المستضعفين.