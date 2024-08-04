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إرهاصات رد إيران المحتمل على اغتيال هنية
استعرضت حلقة 4-8-2024 من برنامج “غزة.. ماذا بعد؟” احتمالات الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.
كما استعرضت الحلقة التداعيات المتوقعة على المستويين الإقليمي والدولي في حال نشوب حرب واسعة النطاق.
واستضافت الحلقة كلا من الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد هلسة، والعضو المؤسس في مركز الأبحاث الحكومية الدكتور محمد صادق إماميان، إضافة إلى الباحث في الشؤون السياسية والدولية ستيفن هايز.
تقديم: محمد كريشان
4/8/2024