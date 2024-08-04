غزة.. ماذا بعد؟ إرهاصات رد إيران المحتمل على اغتيال هنية

استعرضت حلقة 4-8-2024 من برنامج “غزة.. ماذا بعد؟” احتمالات الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

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