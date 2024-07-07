غزة.. ماذا بعد؟ دلالات تصريح مسؤول أميركي بأن حرب غزة حفزت منظمات لتجنيد "إرهابيين"

تناولت حلقة 6-7-2024 من برنامج “غزة.. ماذا بعد؟” ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول الاستخبارات الأميركية بريت هولمغرين، بأن هجمات الـ7 من أكتوبر حفزت ما وصفها بالمنظمات الإرهابية لتجنيد المقاتلين.

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