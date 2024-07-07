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دلالات تصريح مسؤول أميركي بأن حرب غزة حفزت منظمات لتجنيد "إرهابيين"
تناولت حلقة 6-7-2024 من برنامج “غزة.. ماذا بعد؟” ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول الاستخبارات الأميركية بريت هولمغرين، بأن هجمات الـ7 من أكتوبر حفزت ما وصفها بالمنظمات الإرهابية لتجنيد المقاتلين.
واستضافت الحلقة كلا من أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي، وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خليل العناني، إضافة إلى المسؤول السابق بالخارجية الأميركية وليام لورنس.
تقديم: إلسي أبي عاصي
7/7/2024-|آخر تحديث: 7/7/202405:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)