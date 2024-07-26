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تصريحات هاريس تثير الجدل.. هل تتغير السياسة الأميركية تجاه إسرائيل؟
ناقش خبراء ومحللون سياسيون خلال حلقة 26-7-2024 من برنامج “غزة ماذا بعد؟” تداعيات زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وتأثيرها على مسار الحرب في غزة.
واستضافت الحلقة كلا من: الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، والكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة، إضافة إلى تشارلز دان عضو مجلس الأمن القومي الأميركي السابق والدبلوماسي السابق بسفارتي الولايات المتحدة في مصر وإسرائيل.
تقديم: محمد كريشان
26/7/2024