غزة.. ماذا بعد؟ تصريحات هاريس تثير الجدل.. هل تتغير السياسة الأميركية تجاه إسرائيل؟

ناقش خبراء ومحللون سياسيون خلال حلقة 26-7-2024 من برنامج “غزة ماذا بعد؟” تداعيات زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وتأثيرها على مسار الحرب في غزة.

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