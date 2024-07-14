مدة الفيديو 29 minutes 26 seconds
محللون: نتنياهو يسعى لدفع حماس لرفض الصفقة عبر التصعيد
تناولت حلقة 13-7-2024 من برنامج “غزة.. ماذا بعد؟” الغموض الذي يلف مواقف وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تتصاعد فيه مجازر الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين.
ولمناقشة هذا الموضوع استضافت الحلقة كلا من: الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية سعيد زياد، والكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، إضافة إلى ماثيو دوس نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية.
تقديم: إلسي إبي عاصي
14/7/2024